Crianças e adolescentes de 0 a 14 anos poderão atualizar a caderneta de vacinas no próximo sábado (16) em Belo Horizonte. Nesse dia, a prefeitura vai promover um mutirão de imunização para esse público durante todo o dia, com mais de dez vacinas diferentes disponíveis.

De acordo com o Executivo municipal, "a finalidade é aumentar as coberturas vacinais, reduzindo a incidência e contribuindo para o controle e erradicação das doenças imunopreveníveis nas crianças e adolescentes". Todos os centros de saúde da metrópole estarão aptos a receber usuários das 8h às 17h. A campanha segue até 29 de outubro. Os endereços estão disponíveis no Portal da Prefeitura.

A apresentação do cartão de vacina pelos pais ou responsáveis é imprescindível, segundo a PBH, para conferência das doses aplicadas e atualização dos processos atrasados. Estarão disponíveis os imunizantes BCG, Rotavírus, Meningocócia C, Pneumocócica 10, Hepatite B, Pentavalente, Pólio Inativada, Pólio Oral, Meningo C, Febre Amarela, Hepatite A, DTP, Varicela, Meningocócica ACWY, HPV, Tríplice Viral, Dupla Adulto, Tríplice Bacteriana Adulto e Gripe.

Segundo a prefeitura, o uso de máscara segue obrigatório para todos que forem às unidades de saúde. A excessão se dá para crianças menores de 2 anos.

Leia mais:

Transmissão da Covid-19 dá um salto e se aproxima do nível de alerta em BH

Estação de metrô do Horto terá funcionamento especial para jogo do Cruzeiro nesta terça