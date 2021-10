A estação de metrô do Horto, na região Leste de Belo Horizonte, vai ter o horário de funcionamento ampliado nesta terça-feira (12). Em comunicado, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) confirmou que o local ficará aberto excepcionalmente até as 23h59.

Normalmente, as plataformas do modal na capital funcionam até as 23h. A extensão do atendimento tem o objetivo de atender ao público que vai comparecer ao estádio Independência, que fica a poucos metros da estação. Às 21h30, o Cruzeiro recebe o Botafogo pela 30ª rodada da série B do Campeonato Brasileiro.

A CBTU recomenda que os usuários evitem filas e comprem a passagem de retorno com antecedência. Além disso, reafirma que permanece obrigatório o uso de máscara sobre o nariz e boca em todas as estações e dependências do metrô, conforme determinado pelo decreto municipal 17.322/20.

Em dias úteis, o intervalo do metrô é de 8 a 10 minutos em horários de pico e 18 minutos nos demais horários. Aos sábados, é de 18 minutos nos picos e 22 minutos nos demais horários. Já nos domingos, 25 minutos.

