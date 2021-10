Morreu nesta segunda (11), aos 101 anos, Dom Antônio Affonso de Miranda, o bispo mais velho do Brasil. A notícia foi divulgada oficialmente pela Diocese de Taubaté (SP), onde ele era bispo emérito. Segundo a Diocese, o religioso faleceu na manhã desta segunda, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, onde estava internado.

De acordo com informações do site da TV Canção Nova, em que foi um dos fundadores, ele viveu de forma saudável e lúcida até os 100 anos de idade. Em 4 de novembro do ano passado, sofreu uma queda em seu quarto. O bispo foi então socorrido e internado no Hospital Albert Sabin, onde passou por uma cirurgia para reconstituição do fêmur fraturado. O bispo teve uma rápida recuperação e, tendo alta, retornou para casa, em Mercês, na Zona da Mata.

Passados dez dias, Dom Antônio sentiu-se mal, sendo novamente transferido para o mesmo hospital. Seu estado de saúde, inspirando mais cuidados, fez com que fosse internado no Centro de Terapia Intensiva. Desde então, não conseguiu se recuperar totalmente.



Em nota, a Diocese de Taubaté declarou: “O Bom Deus concedeu a Dom Antônio a graça de uma vida centenária. Nós que pudemos usufruir desta sua vida por quase 40 anos, tempo em que se dedicou com generosidade à Igreja, especialmente à nossa Diocese, rezemos agora para que ele encontre a felicidade plena junto de Deus, o que ele sempre buscou. Para esta felicidade conduzam-no os anjos e santos, e de uma forma especial Nossa Senhora, a quem ele se consagrou: Sacramentino de Nossa Senhora. Dom Antônio foi eleito Bispo da Diocese de Taubaté em 1981 e permaneceu como Bispo Diocesano até 1996. Depois continuou como Bispo emérito, prestando serviços."

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) também manifestou pesar pelo falecimento de Dom Antônio Affonso de Miranda. “Agradecemos a Deus a contribuição que o bispo deu à Igreja no Brasil, à congregação Sacramentinos de Nossa Senhora, especialmente às dioceses de Lorena e Taubaté, ambas em São Paulo, e à Comunidade Canção Nova, servindo-lhes como um farol a apontar caminhos e horizontes pastorais.”



Segundo a CNBB, Dom Antônio era reconhecido como um intelectual renomado, admirado pelo episcopado brasileiro. O bispo foi também um escritor refinado, que produziu mais de 40 livros sobre vários assuntos, que incluem Teologia, Mariologia, Catequese, Formação Moral, Pastoral e poemas.

O sepultamento será nesta terça (12), em Mercês, onde residia.

Leia mais:

Minas precisa de 80% da população vacinada com 2 doses para desobrigar uso da máscara de proteção

Minas chega a 55 mil mortes por Covid-19; são mais de 2,1 milhões de infectados