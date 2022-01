Belo Horizonte inicia a semana com a meta de vacinar pelo menos 140 mil pessoas contra a Covid até sexta-feira. Na lista, moradores com mais de 45 anos e crianças que ainda não compareceram aos postos de saúde, mesmo com os consecutivos apelos feitos por médicos e autoridades. No caso do público infantil, a urgência é reforçada pela volta às aulas, daqui a dez dias.

Hoje acontece repescagem da primeira dose para o grupo de 5 a 11 anos com doenças crônicas. Crianças sem comorbidades, nascidas de janeiro a junho de 2010 e que ainda tenham 11 anos, também podem comparecer. A imunização é feita em escolas municipais, justamente para evitar o contato com pacientes com sintomas gripais nas unidades de saúde.

A nova convocação do público-alvo se deve à baixa adesão. Na semana passada, o Hoje em Dia mostrou que apenas 20% do grupo de risco – comorbidades, deficiência permanente, indígenas ou quilombolas – foi vacinado.

Nesta quarta-feira, o comitê de combate à Covid na capital se reúne para avaliar o cenário da pandemia. Restrições para grandes eventos, como festas privadas de Carnaval e partidas de futebol com torcida, não estão descartadas

A prefeitura até mudou a estratégia na tentativa de aumentar a cobertura, triplicando o número de escolas com aplicação da vacina. Além disso, especialistas reforçam que o imunizante pediátrico é seguro, sem nenhum caso de efeito colateral relatado.

Já os adultos irão receber nesta semana a dose de reforço. Todos que já completaram quatro meses da segunda dose, independente da idade, podem comparecer. As convocações por faixa etária seguem para reforçar a data junto aos moradores, conforme informou a secretaria de saúde.

É necessário levar documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF e comprovante de residência. A vacinação nas escolas acontece das 9h às 16h. O funcionamento dos postos de saúde e pontos extras é das 8h às 17h. Já os drive-thru, das 8h às 16h30. Clique aqui e confira a lista dos pontos de imunização contra Covid em BH.

