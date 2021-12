O grupo Mulheres Pelo Brasil promove em Belo Horizonte, neste domingo (5), a “Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas”. A ação terá início às 14h e irá sair da avenida Antônio Abraão Caram, próximo ao Mineirão, na Pampulha. Quem participar da passeata irá se vestir de laranja, cor da campanha.

A iniciativa faz parte do movimento da Organização das Nações Unidas (ONU) em combate à violência contra mulheres, que tem como tema “Vida e Dignidade para todas”. Outras 37 cidades brasileiras também vão participar da ação. O grupo também vai se reunir em Londres, na Inglaterra.

Em São Paulo, o evento contará com a presença da presidente do Mulheres do Brasil, a empresária Luiza Trajano. A campanha também tem o objetivo de chamar a atenção para o aumento dos casos de violência doméstica registrados durante a pandemia da Covid-19.

Mineirão

Nos últimos jogos realizados no Mineirão, muitas mulheres registraram casos de importunação sexual dentro do estádio. Todas as ocorrências foram encaminhadas à delegacia especializada. Devido ao grande número de pessoas no local, apenas um homem foi denunciado.

A administração do espaço recomenda às torcedoras, em caso de assédio ou importunação, procurarem a equipe de segurança ou a orientação do público para registrar o caso no Juizado Especial de Crime, localizado próximo ao estacionamento G2.

