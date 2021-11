O intervalo entre a aplicação da primeira e a segunda dose da vacina da Pfizer foi reduzido pela Prefeitura de Belo Horizonte nesta segunda-feira (22). A partir desta semana, as pessoas que receberam a primeira injeção há pelo menos 21 dias já podem comparecer aos pontos de vacinação para concluir o esquema vacinal.

A mudança na orientação segue orientação da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Para que os usuários possam tomar a segunda dose, é preciso levar o cartão de vacina, documento de identidade e CPF. Os adolescentes de 12 a 15 anos devem estar acompanhados dos pais ou representantes legais.

Com as modificações no calendário de imunização, a aplicação da D2 para adolescentes em algumas faixas etárias entre 12 e 17 anos foi antecipada (veja o calendário no final da matéria). Os jovens de até 15 anos devem estar acompanhados dos pais ou representantes legais.

Terceira dose

A dose de reforço será aplicada em profissionais de saúde com mais de 18 anos nesta terça-feira (23) e na sexta-feira (26). É necessário levar o cartão de vacina, identidade, CPF e documento que comprove ser trabalhador em atividade em estabelecimentos de saúde de BH.

Na quinta-feira (25), haverá repescagem de segunda dose para pessoas de 29, 26, 25, 24, 22, 21 e 20 anos vacinadas com a Pfizer. Na outra quinta (2), ocorrerá outra visando os grupos vacinados com esse imunizante ainda precisam receber a aplicação de primeiras e segundas doses, doses de reforço ou adicional.

Além disso, a PBH convocou idosos de 63 anos para tomar o reforço da proteção na sexta-feira (3). Para receber a terceira dose é necessário um intervalo de cinco meses em relação à segunda dose.



Confira o cronograma atualizado para os próximos dias:



Terça-feira (23): dose de reforço para trabalhadores da saúde a partir de 18 anos

Quarta-feira (24): segunda dose para adolescentes de 17 anos

Quinta-feira (25): segunda dose para adolescentes de 16 anos; repescagem de segunda dose para pessoas de 29, 26, 25, 24, 22, 21 e 20 anos vacinadas com a Pfizer

Sexta-feira (26): segunda dose para adolescentes de 15 anos; dose de reforço para trabalhadores da saúde a partir de 18 anos

Sábado (27): não haverá vacinação

Segunda-feira (29): segunda dose para jovens de 14 anos

Terça-feira (30): segunda dose para jovens de 13 anos

Quarta-feira (1º): segunda dose para adolescentes de 12 anos

Quinta-feira (2): repescagem para grupos e faixas etárias que foram vacinados com Pfizer e ainda precisam receber este imunizante, seja com a aplicação de primeiras e segundas doses, doses de reforço ou adicional

Sexta-feira (3): dose de reforço para idosos de 63 anos

