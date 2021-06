Os moradores de Belo Horizonte devem ficar atentos às baixas temperaturas que deverão ser registradas na cidade nesta semana, conforme alerta da Defesa Civil. Na madrugada desta segunda-feira (14), os termômetros marcaram 10°C, a menor do ano, batendo os 11,7°C desse domingo (13).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a mínima foi registrada na Estação Ecológica Estadual do Cercadinho, no bairro Olhos d'Água, na região Oeste de BH.

Conforme Anete Fernandes, meteorologista do Inmet, a friagem na capital é consequência da atuação de uma área de alta pressão que está posicionada na maior parte do Estado. Os termômetros devem começar a subir um pouco na quarta-feira (16), mas ainda com frio.

Alerta

A Defesa Civil de BH alertou, na manhã desta segunda-feira, para a presença de mínimas abaixo dos 12°C até esta sexta-feira (18) na capital. Por essa razão, o órgão municipal traz recomendações de segurança para o período.

Entre elas, está a necessidade de evitar ambientes fechados e sem circulação de ar, o que também ajuda no combate à Covid-19. Veja as orientações abaixo:⠀⠀

Hidrate-se;

Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;⠀

Realize atividades físicas utilizando agasalho;⠀

Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;⠀

Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

Previsão, segundo o Inmet

Segunda-feira (14)

Mínima: 10°C

Máxima: 24°C

Poucas nuvens

Terça-feira (15)

Mínima: 10°C

Máxima: 25°C

Céu claro

Quarta-feira (16)

Mínima: 11°C

Máxima: 25°C

Poucas nuvens

Quinta-feira (17)

Mínima: 13°C

Máxima: 25°C

Poucas nuvens

Sexta-feira (18)

Mínima: 13°C

Máxima: 22°C

Encoberto

