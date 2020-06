Quem foi às ruas do Centro de Belo Horizonte nesta semana percebeu que houve um aumento considerável no tráfego de pessoas e veículos. De acordo com a empresa In Loco, que analisa dados de telefones de brasileiros de todas as regiões, o índice de isolamento social nesta segunda-feira (8) foi de 38% na capital mineira.

Este foi o índice mais baixo para uma segunda-feira desde o dia 16 de março, quando o índice registrado foi de 31%. Quatro dias depois, teve início o decreto municipal que determinou o fechamento de vários tipos de comércio em Belo Horizonte, como shoppings, bares, restaurantes, cinemas, casas de shows, entre outros. O isolamento imposto em março foi importante para diminuir a aceleração de transmissão da Covid-19 em Belo Horizonte. No dia 1º de junho, o índice foi de 40% e, no dia 25 de maio, de 41%.

O índice de isolamento social é um dos fatores levados em conta pela Prefeitura de Belo Horizonte para determinar os passos da flexibilização do comércio na cidade. Também é avaliada a taxa de transmissão da Covid-19 e o número de leitos ocupados por pessoas com a doença. Atualmente, a taxa de ocupação nos leitos de UTI dedicados a pacientes com o novo coronavírus é de 68% na capital, enquanto os leitos de terapia intensiva para outras doenças estão com ocupação de 81%.

Nesta segunda-feira (8), mais um passo foi dado no processo de flexibilização e alguns setores, como floriculturas e lojas de calçados, puderam reabrir as portas. De acordo com a prefeitura, aproximadamente 824 mil trabalhadores estão autorizados a retomar as atividades econômicas, o que representa 92% dos empregados na cidade.

Belo Horizonte registrou 2.514 casos de Covid-19, sendo que 1.958 pessoas já se recuperaram. A cidade contabiliza 59 mortes pela doença, sendo que todos tinham fator de risco (maiores de 60 anos) ou alguma comorbidade.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte para saber se a redução no índice de isolamento afetará o processo de flexibilização do comércio e aguarda resposta.