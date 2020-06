Segunda etapa da flexibilização do comércio é marcada por movimento intenso nas ruas de BH

Vaivém de carros e pedestres, filas nas portas de bancos e lotéricas, aglomeração em frente a lanchonetes. Foi assim que Belo Horizonte iniciou, nesta segunda-feira (8), mais uma etapa da flexibilização do comércio. A movimentação foi intensa nas ruas do hipercentro após a autorização para que novos setores reabram as portas.

De acordo com a prefeitura, aproximadamente 824 mil trabalhadores – somados os profissionais dos serviços essenciais e os da primeira fase – estão autorizados a retomar as atividades econômicas, o que representa 92% dos empregados. Muitas lojas estavam fechadas há 80 dias.

Apesar do aval dado aos lojistas, o Executivo frisou que é preciso manter o isolamento social. As pessoas devem sair de casa apenas em casos necessários, utilizando sempre as máscaras de proteção. No entanto, as recomendações estão sendo descumpridas por parte da população.

Cuidador de idosos Rodrigo da Cruz ficou preocupado com o movimento intenso na região central nesta segunda-feira

No hipercentro não é difícil encontrar pessoas sem o item de segurança ou utilizando da forma errada, sem tampar o nariz ou boca. Além disso, bancos instalados em locais públicos estão lotados de pessoas que batem papo como se a cidade não estivesse que enfrentando uma pandemia.

“Acho que a prefeitura liberou demais. Por isso, muitos não estão respeitando as regras. Como os casos do novo coronavírus continuam crescendo, acredito que o ideal seria manter a abertura apenas dos serviços essenciais”, disse o cuidador de idosos Rodrigo Aparecido da Cruz, de 28 anos. Ele disse que impressionado com o movimento intenso na região. “Está parecendo dia normal”, lamentou.

Veja a lista de lojas que podem reabrir a partir desta segunda

11h às 19h

Artigos usados

Artigos esportivos, de camping e afins

Calçados

Artigos de viagem

Artigos de joalheria

Souvenirs, bijuterias e artesanatos

Plantas, flores e artigos para animais (exceto comércio de animais vivos)

Bebidas (sem consumo no local)

Instrumentos musicais e acessórios

Objetos de arte e decoração

Tabacaria, armamentos e lubrificantes

Comércio atacadista das cadeias acima (5h às 17h)

Veja os estabelecimentos que devem continuar fechados

Bares e restaurantes (apenas delivery)

Lojas de roupas

Clubes sociais

Boates

Cinemas

Teatro

Museus

Galeria e shoppings (com exceção dos populares)

Academias

Eventos

Escolas