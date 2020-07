Em apenas 24 horas, 70 pessoas foram internadas com suspeita ou confirmação de Covid-19 em Belo Horizonte, de acordo com dados do boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura nesta quinta-feira (2). Nessa quarta-feira (1º), havia pelo menos 901 pacientes internados com a doença na capital mineira, enquanto na terça (30), eram 831.

Dos 331 leitos de terapia intensiva do SUS reservados a pacientes com Covid-19 em Belo Horizonte, 87% estão ocupados, conforme dados referentes à quarta-feira. Isso quer dizer que pelo menos 287 pessoas estão internadas em UTIs de hospitais públicos ou filantrópicos de Belo Horizonte, seis a mais do que na data anterior.

O documento mostra ainda um aumento no número de pessoas internadas em enfermarias por causa da doença. Dos 842 leitos clínicos disponíveis para o tratamento de Covid, 73% estão ocupados – o equivalente a 614 pacientes. No dia anterior, eram 798 leitos e 550 deles estavam ocupados (69%). Dezoito hospitais públicos e filantrópicos de Belo Horizonte possuem enfermarias dedicadas a pacientes com novo coronavírus.



Outras enfermidades

A situação é grave também em relação aos leitos para pacientes com outras enfermidades. Nesse caso, a taxa de ocupação é de 88% na terapia intensiva e 69% entre os leitos clínicos. Importante lembrar que a capital mineira recebe pacientes de diversas partes do Estado, especialmente da região metropolitana.

Belo Horizonte tem 7.144 casos confirmados de Covid e 158 mortes. Neste momento, 2.138 pessoas com a doença estão em acompanhamento.