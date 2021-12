Belo Horizonte vem registrando um aumento de casos de gripe mesmo fora do período de tempo frio e seco. Dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) nesta quinta-feira (16) apontam que, de setembro a dezembro deste ano, foram registrados 102 mil atendimentos de pacientes com gripe até o dia 14. A pasta afirma ainda que a situação é de alerta para a população.

Em 2020, foram realizados 273 mil atendimentos por doenças respiratórias nos centros de saúde e, em 2021, já são 373 mil só até o dia 14 de dezembro, informa a SMS.

De acordo com a Secretaria, os atendimentos incluem diagnósticos de gripes causadas pelo vírus influenza e de outras manifestações respiratórias por vírus identificados ou não, além de pneumonias virais e infecções agudas das vias aéreas inferiores não especificadas.

Sobre o aumento de casos de gripe em BH, o infectologista Estêvão Urbano explica que pode ser resultado de diversos fatores. "As pessoas voltaram a circular por causa do relaxamento das medidas de distanciamento social; há um relaxamento também do uso de máscaras; o vírus está circulando nas cidades; e há uma menor taxa de vacinação esse ano. Você junta tudo isso e tem esse quadro. Precisamos ficar atentos, realmente houve um aumento muito grande", afirma.

Urbano ressalta que pode haver uma relação do aumento de casos de BH com o surto de gripe no Rio de Janeiro, já que há mais pessoas circulando e pela facilidade de transmissão do vírus. No estado do Rio, o influenza já provocou a contaminação de 21 mil pessoas nas últimas semanas só na capital.

O infectologista lembra que a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais ainda não identificou, oficialmente, qual o tipo de influenza está causando o aumento de casos no estado. Mas ele alerta que especialistas e autoridades de saúde acreditam que há a probabilidade de ser uma cepa parecida com a que está circulando em outras regiões do país.

Diante da baixa cobertura vacinal contra a gripe, o número de casos da doença cresceu 30% em Belo Horizonte em comparação com o ano passado. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, apenas 62% do público-alvo, que é de 1,1 milhão de pessoas, foi imunizado contra o influenza na capital. A meta estipulada pelo Ministério da Saúde é proteger 90% dos grupos prioritários.

Vacina da gripe

Conforme a Prefeitura de BH, até o momento, a cobertura vacinal contra a gripe está em cerca de 75%. O órgão explica que a vacina protege contra três tipos do vírus influenza (H1N1, H3N2 e influenza B) e que vem sendo aplicada desde o dia 19 de julho na população em geral e em bebês a partir dos 6 meses. O imunizante continua disponível para a população nas unidades de saúde enquanto houver estoque.

Os endereços dos centros de saúde podem ser acessados no portal da Prefeitura.

Segundo o infectologista Estevão Urbano, as medidas de prevenção à gripe são semelhantes às da Covid-19: higienização frequente das mãos; uso de máscaras em locais fechados; evitar aglomeração de pessoas e vacinação.



