Os termômetros marcaram, pela segunda vez, a temperatura mais baixa do ano em Belo Horizonte. Assim como no último dia 15 de abril, neste domingo (2) a mínima registrada foi de 12,4°C, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ao longo do dia, a máxima pode atingir os 25°C na capital mineira, que terá céu claro a parcialmente nublado.

O cenário deve permanecer o mesmo ao longo da semana, com temperaturas máximas variando entre 26°C e 28°C e mínimas podendo ficar abaixo dos 15°C.

Para a segunda-feira (3), a previsão indica céu parcialmente nublado, sem previsão de chuva. Os termômetros devem variar entre 13°C e 26°C. A umidade relativa do ar deve variar de 35% a 90%, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Domingo (2)

Mínima: 12°C

Máxima: 25°C

Segunda-feira (3)

Mínima: 13°C

Máxima: 26°C

Leia mais:

​Minas recebe 30 mil doses da CoronaVac e aguarda chegada de mais 676.250 imunizantes contra a Covid

BH registra sensação térmica de 1ºC e continuará com tempo seco e madrugadas frias na próxima semana

Padrasto suspeito de tentar matar enteada de 2 anos é preso em Betim