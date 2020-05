Pelo quarto dia seguido, Belo Horizonte registrou a menor temperatura do ano. Nesta sexta-feira (29), os termômetros despencaram para 8,3ºC e marcaram o novo recorde de frio de 2020. Essa temperatura, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), aconteceu na região da Pampulha, entre 6h e 7h.

E, para o fim de semana, o tempo gelado deve continuar acompanhando o belo-horizontino. No entanto, haverá um ligeiro aumento da temperatura mínima. "Uma massa de ar frio chegou em Minas no início da semana, e ela é responsável por essa temperatura. Mas, agora, começa a perder as características e enfraquecer", explicou o meteorologista Claudemir de Azevedo.

No sábado (30), a mínima deve ficar em 9ºC. No domingo (31), a temperatura não deve ficar inferior a 11ºC e, na segunda (1º), 13ºC. "Na semana que vem a mínima vai subir aos poucos", disse o especialista. Hoje, a máxima na capital não passará dos 25ºC. No fim de semana, os termômetros podem marcar até 26ºC.

Além do frio, os moradores da metrópole também enfrentam a secura. À tarde, de acordo com a Defesa Civil, a umidade relativa do ar deve ficar em torno dos 30%. O índice é bem abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que é de 60%.

Agasalho tem sido item obrigatório do belo-horizontino nos últimos dias

Abaixo de zero

Não é só o BH que tem registrado frio intenso. Nesta sexta, duas cidade do Sul de Minas tiveram temperatura abaixo de 0ºC. Em Monte Verde, os termômetros marcaram -1,4ºC. Em Caldas, a temperatura chegou a 0,1ºC. O tempo também ficou gelado em Maria da Fé, que registrou 1,8ºC durante a madrugada.

Leia mais:

BH registra novo recorde de dia mais frio do ano e umidade relativa do ar entra em nível de alerta

Termômetros registram 9,3ºC e Belo Horizonte tem o dia mais frio do ano