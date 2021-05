Após a chegada de uma nova remessa da vacina CoronaVac a Minas Gerais, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai retomar nesta terça-feira (11) a aplicação da segunda dose do imunizante contra a Covid-19. Nessa data, os idosos de 67 anos serão atendidos.

Por falta do composto químico produzido pelo Instituto Butantan, ligado ao governo de São Paulo, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, o Executivo da capital mineira foi obrigado a suspender a aplicação da segunda dose em idosos no início deste mês. O anúncio foi feito em 2 de maio. Assim, foram afetados moradores de 64 a 67 anos.

Com a chegada de um novo lote da CoronaVac ao Estado, no último sábado (8), o Executivo da capital mineira anunciou a retomada da imunização para esse público. Até o momento, porém, apenas foi divulgado o calendário para as pessoas mais velhas.

Nesta segunda (10), a prefeitura informou que, no total, são necessárias 80 mil vacinas fabricadas pelo Butantan para que o grupo seja protegido por completo. Até pela manhã, o estoque contava com aproximadamente 10 mil doses.

Orientações

Para se vacinar, é necessário que o idoso leve documento de identidade, CPF e comprovante de residência, além do cartão de vacinação que conste a aplicação da primeira dose.

O horário de funcionamento será das 7h30 às 16h30 para pontos fixos e das 8h30 às 16h30 para pontos de drive-thru. Os endereços estão disponíveis neste link.

