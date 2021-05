A Prefeitura de Belo Horizonte informou, nesse domingo (2), que suspendeu a vacinação com o imunizante CoronaVac na capital mineira. Segundo o município, não há mais doses da vacina na cidade. Com isso, ficam suspensas a aplicação de segunda dose em grupos prioritários com idades entre 64 e 67 anos.

Conforme informou a administração, por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde seguiu orientações do Plano Nacional de Imunização (PNI) e "não guardou as segundas doses da vacina para os públicos de 67, 66, 65 e 64 anos". A retomada depende da chegada de novas doses de CoronaVac na cidade, que pode acontecer na quinta-feira.

“Tão logo as vacinas sejam entregues, haverá continuidade da aplicação de segundas doses do imunizante. Sendo assim, é imprescindível que novas remessas de vacinas sejam entregues pelo Ministério da Saúde”, informou a PBH. Ainda conforme o Executivo, há disponibilidade de profissionais para aplicação do imunizante e de todos os insumos necessários para a “imediata continuidade do processo”.

Na capital mineira, cerca de 84 mil pessoas nessa faixa etária aguardam a aplicação. "É importante esclarecer que a aplicação da segunda dose para além dos 28 dias não compromete a eficácia clínica da vacina", afirmou a PBH.

Vacinação para idosos de 60 anos

A falta de doses da vacina CoronaVac não afeta a imunização em primeira dose de idosos com 60 anos, iniciada nesta segunda-feira (3). Isso porque o grupo receberá doses da AstraZeneca. A expectativa é de que sejam vacinadas aproximadamente 36 mil pessoas desta faixa etária.

A aplicação acontece das 7h30 às 16h30 nos postos fixos e extras. Já nos postos drive-thru a vacinação é das 8h às 16h30. Os endereços estão disponíveis no site.

Suspensão no interior

A situação vivida na capital mineira também é sentida em cidades do interior do Estado. Em municípios como Uberlândia, no Triângulo Mineiro, Itabira, na região Central e em Januária, no Norte de Minas, falta doses de CoronaVac desde a semana passada.

Em ambos os casos, as prefeituras informaram que aguardam a chegada de novos lotes com o imunizante para retomar a campanha de vacinação contra a Covid-19. Conforme nota técnica do Ministério da Saúde, o aumento do intervalo entre a aplicação das duas doses não deve reduzir a eficácia do esquema vacinal contra a doença.

