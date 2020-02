Mais foliões, mais blocos de rua, mais desfiles e mais segurança. O Carnaval de Belo Horizonte, que deve receber cerca de 5 milhões de pessoas, caminha para ser o maior da história da metrópole. Com a grandiosidade da festa, crescem também os desafios para que o evento seja digno de ficar na memória, sem situações desagradáveis.



Um deles é a quantidade de banheiros químicos a ser disponibilizada durante a folia. Em 2020, a oferta será igual à do ano passado – 15 mil –, mesmo com a estimativa de público 10% maior. Para minimizar as cenas de “mijões” nas ruas, a Belotur garante ter montado uma estratégia para melhor aproveitamento das cabines.



Por outro lado, o órgão reforçou policiamento, atendimento relacionado à saúde e transporte público. Outra melhoria pensada é a descentralização da festa. A região do Barreiro, que no ano passado recebeu apenas um bloco de rua, terá 14. Em Venda Nova, a previsão é de oito grupos.



Na comunidade



Pela primeira vez, os bairros Serra, Lagoinha, Confisco e Zilah Spósito terão palcos oficiais, para apresentações musicais. Porém, as estruturas não serão montadas na avenida Brasil e a Savassi, como nas edições anteriores. “Trabalhamos nessa descentralização. As regiões Centro-Sul e Leste ainda concentram 60% dos desfiles. Com os palcos, levamos o Carnaval para onde, às vezes, não chega essa grande festa”, disse o presidente da Belotur, Gilberto Castro.



Ônibus gratuito



Uma novidade na mobilidade durante a folia é o trajeto dos foliônibus na Pampulha, além da área central. Até 2019, os 35 veículos percorriam apenas a Contorno, levando as pessoas gratuitamente. Presidente da BHTrans, Célio Bouzada explicou, ainda, que o transporte público terá alterações no hipercentro, mas os acessos à região hospitalar ficarão livres.

Segurança



Conforme o Hoje em Dia mostrou na edição de ontem, cerca de 9,1 mil militares farão a segurança nas ruas da capital. Além disso, uma delegacia móvel será montada na Praça da Estação. As unidades de plantão (Centro, Leste, Noroeste e Barreiro), de Mulheres e Menores terão reforço no efetivo.



Drones em aglomerações e agentes infiltrados nos blocos também são estratégias adotadas, disse o chefe do 1º Departamento da capital, delegado Wagner Sales. A venda de bebidas alcoólicas para pessoas com menos de 18 anos está na mira dos investigadores.

Para minimizar transtornos, banheiros serão instalados em pontos fixos na cidade



Um dos grandes gargalos ainda a serem superados é a quantidade de banheiros químicos durante a festa momesca na capital mineira. Assim como no ano passado, o número de equipamentos será de 15 mil, distribuídos pelas nove regionais da cidade.



Na edição passada, os foliões reclamaram das longas filas para usar os sanitários. A população também demonstrou insatisfação com as pessoas fazendo xixi nas ruas, deixando sujeira e mau cheiro em muitos locais.



De acordo com a Belotur, não foi possível aumentar o número de cabines instaladas na metrópole, mesmo com um público maior. “Estamos trazendo banheiros até de Uberlândia (no Triângulo Mineiro), mas a demanda é maior que a oferta”, afirmou Gilberto Castro.



Locais fixos



Na tentativa de minimizar os problemas, a empresa de turismo de BH vai reforçar a instalação de banheiros em locais fixos. Os pontos que recebem mais foliões, como os palcos dos shows, terão 101 cabines. No ano passado foram 59.



“Mas é importante ressaltar que todos os blocos têm banheiro na concentração, no meio do trajeto e no final do percurso. Obviamente, também cabe à população respeitar esses lugares e se educar para fazer o bom uso do banheiro químico”, ressaltou o titular do órgão.



Ainda segundo a Belotur, do total de cabines, 50 farão a coleta do xixi para, posteriormente, ser transformado em adubo. A iniciativa também foi realizada na folia de 2019.



Risco de doença faz autoridade traçar plano de contingência



Mesmo sem casos de coronavírus na cidade, a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) garante ter em mãos um plano de contingência para ser acionado, havendo necessidade. A preocupação vem da propagação do vírus em todo mundo e a chegada de turistas para curtir a folia na capital mineira.



Vale lembrar que uma notificação suspeita da doença é investigada na metrópole – uma mulher de 49 anos que veio de Xangai, na China.

Um trabalho de orientação sobre prevenção para doenças respiratórias também será realizado, antes do Carnaval, com o setor turístico. O objetivo é informar as pessoas em relação ao vínculo epidemio-lógico de turistas provenientes do país oriental e manifestação dos sintomas. “Temos hospitais de sobreaviso com leitos isolados para abrigar pessoas caso seja necessário”, destacou o secretário Jackson Machado.



Postos móveis



A assistência na área da saúde durante o Carnaval terá o reforço de três Postos Médicos Avançados (PMA), montados na Praça da Estação (Centro), avenida Afonso Pena (bairro Funcionários) e na rua Estrela do Sul (Santa Tereza). O primeiro terá funcionamento 24 horas. Os outros, das 10h às 22h.



O objetivo desses locais é evitar a superlotação das unidades de urgência da cidade. Juntas, elas vão disponibilizar 36 leitos, sendo 30 para observação e o restante para emergência. Mais de 280 profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos, serão escalados para o plantão.



​Além disso, as nove Unidade de Pronto-Atendimento (UPAs) atenderão dia e noite. Já os 152 centros de saúde irão abrir para atendimento à população na segunda-feira de Carnaval.



Crianças e adolescentes



Como no ano passado 10% das intoxicações alcoólicas envolveram pessoas menores de 18 anos, assistentes sociais vão atuar, durante a festa momesca, na Vara na Infância. A proposta é dar assistência adequada, encaminhando os jovens até as famílias.



Outra preocupação das autoridades refere-se às doenças sexualmente transmissíveis. Folders com orientações serão distribuídos entre os foliões. Mais de um milhão de preservativos também serão entregues, gratuitamente, nos postos de saúde e em locais estratégicos.

