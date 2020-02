O folião que vai curtir o "melhor Carnaval do Brasil" em Belo Horizonte já pode montar a programação dos bloquinhos, shows e desfiles das escolas de samba e blocos caricatos. A Belotur detalhou, nesta terça-feira (11), como será a festa na metrópole. Veja algumas informações úteis:

Bloquinhos

Neste ano, 453 blocos de rua vão fazer 520 desfiles por todas as regionais da capital. São 133 blocos a mais do que no ano passado. Para saber o trajeto de cada um, o folião deve acessar este site. Além do percurso, é possível conferir o endereço e o horário de saída de cada um.

Shows

Oito palcos serão montados para apresentações de artistas de vários gêneros. Comunidades da periferia, como a Serra e a Zilah Spósito, receberão os shows. A Praça da Estação, o principal palco do Carnaval, claro, também não ficou de fora.

A grande novidade fica por conta dos intérpretes de libras, que estarão presentes em todos os palcos. Confira onde eles estarão instalados:

Praça da Estação

21/2: das 18h à 1h

22/2 a 25/02: das 16h às 22h

Parque Municipal (Carnavalzinho para crianças)

23/02: das 9h às 14h

Barreiro (avenida Deputado Álvaro Antônio, s/n)

24/02 e 25/05: das 14h às 20h

Venda Nova (rua José Feliz Martins, 966)

22/02 e 23/02: das 14h às 20h

Lagoinha (rua Itapecerica, 911)

23/02 e 24/02: das 14h às 20h

Serra (rua da Passagem, 154)

22/02: das 10h às 18h

Zilah Spósito (rua Carnaúba, 286)

24/02 e 25/02: das 14h às 20h

Confisco (rua G, 265, Praça do Confisco)

22/02 e 23/02: das 14h às 20h

Blocos caricatos e escolas de samba

A avenida Afonso Pena será o palco dos blocos e escolas, e os dois terão entrada gratuita. Os blocos caricatos vão desfilar no dia 24, a partir das 18h. Veja a programação:

Grupo A

18h – Abertura oficial – Leões da Lagoinha

18h40 – Unidos da Zona Norte

19h20 – Inocentes do Santa Tereza

20h – Estivadores do Havaí

20h40 – Academia de Samba Por Acaso

21h20 – Bacharéis do Samba

22h – Real Grandeza

Grupo B

22h40 Mulatos do Samba

23h20 – Corsários do Samba

00h – Aflitos do Anchieta

00h40 – Encerramento do evento

As escolas vão desfilar no dia 25 de fevereiro, também a partir das 18h

18h – Abertura: Afoxé Bandarerê

18h40 – Unidos dos Guaranys

19h35 – Raio de Sol

20h30 – Mocidade Independente Bem-Te-Vi

21h25 – Imperavi de Ouros

22h20 – Acadêmicos de Venda Nova

23h15 – Canto da Alvorada

00h10 – Cidade Jardim

1h05 – Estrela do Vale

2h00 – Imperatriz de Venda Nova

2h55 – Encerramento do evento

Ônibus de graça

De 22 a 25 fevereiro, 35 foliônibus vão fazer o transporte gratuito dos passageiros. Serão dois trajetos: Centro e Pampulha. Os veículos da região central vão sair, a cada cinco minutos, da avenida dos Andradas, 2.407 (entre Praça do Perrela e Avenida do Contorno), seguindo pela avenida do Contorno. O trajeto da Pampulha não foi divulgado.

Corte momesca de BH marcou presença na coletiva que detalhou sobre a folia

Limpeza urbana

A coleta de lixo domiciliar funcionará normalmente em todos os dias da folia. Especificamente para o Carnaval, mais de 800 garis foram contratados para fazer a limpeza da cidade.

Banheiro

Quinze mil cabines de banheiros químicos vão ser instaladas por toda a cidade para atender os foliões. De acordo com a Belotur, 101 vão ficar em locais fixos - que recebem maior aglomeração -, para melhor localização do público. Assim como nos anos anteriores, alguns banheiros (50) vão recolher o xixi e transformar o líquido em adubo.

Saúde

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado, três postos médicos foram montados para atender os foliões que passarem mal. Um ficará na Praça da Estação e funcionará 24 horas por dia. Os outros dois, na avenida Afonso Pena, 2.336, e no Santa Tereza, ficarão abertos das 10h às 22h. Mais de 280 profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos, ficarão de plantão nesses locais.

Além disso, as nove Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) vão funcionar 24 horas por dia e os 152 postos de saúde irão abrir no dia 24. Como no ano passado 10% das intoxicações alcóolicas envolveram menores de idade, neste ano, assistentes sociais vão atuar na Vara na Infância para encaminhar os jovens até suas casas.

Outra preocupação é com o Coronavírus, doença que tem matado milhares na China. A enfermidade ainda não chegou ao Brasil, mas, conforme Jackson, BH está preparada para enfrentar possíveis casos da doença. "Já tem um plano de contingência pronto. Nós temos hospitais de sobreaviso com leitos isolados para atender pessoas caso seja necessário", detalhou.

Segurança

Neste ano, a segurança dos foliões será reforçada. Além dos 9.100 policiais militares nas ruas, todo o efetivo da Polícia Civil, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros vão trabalhar nos dias do Carnaval.

Chefe do 1º Departamento de Polícia Civil da Capital, o delegado Wagner Sales informou que uma delegacia móvel será montada na Praça da Estação para atender as vítimas da folia. Além disso, as delegacias de plantão (Centro, Leste, Noroeste e Barreiro), de mulheres e de menores terão mais agentes atuando.

"Teremos a participação de drones em locais de grande aglomeração e a presença de agentes infiltrados nos blocos de rua, verificando, sobretudo, a violência contra a mulher", declarou Sales. A venda de bebidas alcoólicas para menores e o furto de celulares também estarão na mira dos investigadores.

Risco com a chuva

“Segurança acima de qualquer coisa”. Assim o presidente da Belotur, Gilberto Castro, definiu o esquema montado para receber os cinco milhões de foliões que são aguardados para curtir o Carnaval de Belo Horizonte.

Por isso, o órgão impediu a passagem dos blocos de ruas por trechos com risco de alagamentos. Neste ano, a chuva é uma das principais preocupações da prefeitura. Em coletiva nesta terça-feira (11), o executivo garantiu que está monitorando “o céu” para impedir riscos aos carnavalescos.

“Os blocos não passam por pontos de inundações e hospitais. Fizemos reuniões e vistoriamos os riscos de todos os trajetos. Além disso, vamos monitorar o tempo 24 horas por dia e enviar alertas meteorológico pela Defesa Civil”, detalhou Castro.

Segundo ele, a Belotur poderá mudar o percurso de blocos caso seja detectado algo perigo. “É a prioridade da prefeitura garantir a segurança de todos. Por isso, caso seja necessário, vamos mudar o trajeto dos blocos”, garantiu.

Antes de sair de casa, a orientação é que os foliões acessem o site do Carnaval e BH e confira se houve alterações.

Presidente da Belotur, Gilberto Castro, classificou o Carnaval de BH como o melhor do país

Melhor do Brasil

Neste ano, a capital terá 520 desfiles distribuídos em todas as nove regionais. Apesar da programação oficial ter iniciado no último fim de semana, o bloco afro Kandandu fará a abertura da folia. O desfile será no dia 21, a partir das 18h, na Praça da Estação.

“É o melhor Carnaval do Brasil, venha mim curtir a festa em BH”, convidou o presidente da Belotur.