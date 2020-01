Pelo menos 72 casos de dengue já foram confirmados logo no primeiro mês do ano em Belo Horizonte, de acordo com balanço da Secretaria Municipal de Saúde divulgado nesta sexa-feira (31). Outras 792 amostras para a doença ainda estão sendo investigadas e 111 foram descartadas por meio de exames laboratoriais. Em Minas, pelo menos 4.671 casos suspeitos da doença já foram registrados.

Enquanto em 2019 as regionais Barreiro e Nordeste foram as que registraram os maiores números de casos de dengue na capital (com mais de 18 mil pacientes em cada), em 2020 o alerta é aceso em outro ponto da cidade. Entre as 864 notificações para a doença, 184 foram registradas na regional Leste.

Veja os números de notificações e casos confirmados em cada uma das nove regionais:

Para evitar uma nova onda epidêmica de dengue em Belo Horizonte, especialmente após uma temporada de chuvas intensas, a Secretaria Municipal de Saúde recomenda à população que mantenha a vigilância, dentro e fora de casa, descartando o lixo para evitar o acúmulo de água nos quintais.

Caso não seja possível descartar recipientes que acumulam água, a forma correta de limpeza é utilizar água corrente e lavar com esponja para remover as possíveis larvas do mosquito Aedes aegypti, que possam estar nas bordas.