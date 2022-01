Todas as nove regiões de BH estão sob alerta de risco geológico neste sábado (8). No comunicado emitido pela Defesa Civil da capital nessa manhã, o órgão chama atenção para a possibilidade de desabamentos, alagamentos e outros acidentes provocados pelo alto volume de chuvas previsto para os próximos dias.

De acordo com o subsecretário de Proteção e Defesa Civil, Cel. Waldir Figueiredo, o volume de chuva até a manhã deste domingo (9) deverá variar de 80 a 100 mm. A notificação está ativa até a próxima terça-feira (11).

Carro de som

A população tem sido notificada por meio de um carro de som da corporação. No aviso, os moradores são orientados a, em qualquer sinal de deslizamento, sair de casa e procurar um local seguro para se abrigar.

“Esse índice é bastante significativo. Somado ao que já foi registrado ao longo desta semana, potencializa muito a ocorrência de desastres de natureza geológica, por isso, é muito importante que as pessoas redobram as suas atenções, observem os sinais que possam evidenciar o risco de colapso de muros, colapsos de de moradias, deslizamentos de encostas e principalmente, não permaneçam nesses locais", diz o subsecretário.

Cuidados

Para se proteger, moradores devem redobrar a atenção no grau de saturação do solo e sinais construtivos como quedas de muros e desabamentos. Os sinais clássicos de deslizamento são: trincas nas paredes, água empoçando no quintal, portas e janelas emperrando, rachaduras no solo, água minando da base do barranco e inclinação de postes ou árvores.

Emissões de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.l público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

