Termômetros em Belo Horizonte atingiram a marca de 33,5ºC nesta terça-feira (15), a maior temperatura registrada no mês. Mas, quem já está sofrendo com o calor, pode se preparar. A previsão é que o clima fique ainda mais quente nos próximos dias. A boa notícia é que também há previsão de chuva para o fim de semana. As informações são do meteorologista Cleber de Souza, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o especialista, uma onda de calor se aproxima da capital e vai fazer subir ainda mais os termômetros. "No sábado e domingo, a temperatura pode passar dos 35ºC", informou. E, por causa do calor excessivo aliado a aproximação de uma frente fria, pode ocorrer pancadas de chuva também para o fim de semana. "Inclusive, no domingo pode chover forte", explicou.

Até lá, conforme Souza, a umidade relativa do ar continuará baixa. Nesta terça-feira, o índice chegou aos 15% na região da Pampulha. Essa segunda foi o dia mais seco do ano, com a umidade relativa do ar atingindo 12%. "Até o fim de semana, no período da tarde, os níveis vão continuar abaixo dos 30%", informou o meteorologista. Para se ter noção da secura, o índice ideal indicado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é de 60%.

Tempo seco e quente na capital mineira nesta terça-feira

Por causa do tempo seco, a Defesa Civil de BH emitiu um alerta, nesta tarde, informando que a população deve redobrar os cuidados com a saúde. Uma das orientações do órgão é aumentar o consumo de água.



Veja abaixo outras dicas para enfrentar os dias de calor e baixa umidade do ar:

- Beba água.

- Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas.

- Evite frituras.

- Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água.

- Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas.

- Evite banhos com água muito quente, pois ressecam ainda mais a pele; se necessário, use hidratante.

- Em caso de problemas respiratórios, procure um especialista.

- Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise, imediatamente, o Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

