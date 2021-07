A madrugada deste domingo (4) foi fria em Belo Horizonte. Os termômetros registraram 10,6°C. Ao longo do dia, a temperatura máxima pode chegar a 22°C. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os próximos dias na capital mineira serão de temperaturas baixas. A mínima ficará entre 10°C e 12ºC e, a máxima, entre 22°C e 24ºC.

Para o Sul de Minas há previsão de geada para a próxima segunda-feira (5), em Monte Verde. A temperatura na região tem como mínima 2°C e máxima de 11°C. A partir da próxima terça-feira (6), a tendência é que os termômetros subam um pouco, com a mínima entre 6°C e 8°C e a máxima de 21°C.

No Vale do Jequitinhonha, a temperatura durante a semana irá variar entre 14°C (mínima) e 28°C (máxima). Na Zona da Mata, a previsão é entre 11°C e 13°C no período da manhã, e o pico de temperatura será de 24°C e 25° C. Já no Norte de Minas, a previsão é a de que nos próximos dias a temperatura mínima seja de 15°C e a máxima de 27°C.

