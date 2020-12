O comércio do Centro de Belo Horizonte registra um grande movimento na manhã desta sábado (19), primeiro dia de ampliação no horário de funcionamento autorizada pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD).

De acordo com o decreto, lojas de dentro de galerias e centros de comércio, além daquelas que tem a porta de entrada para a rua, poderão funcionar entre 9h e 20h, de segunda-feira à sábado.

Como este final de semana é o último para quem quer garantir as compras de Natal, a expectativa é de que muitos consumidores vão aproveitar as "horinhas a mais" para garantir os presentes.

E, pelo visto, a população não está preocupada apenas com as lembrancinhas. Apesar de lotar as ruas, é possível ver que a há também uma preocupação com a segurança. A maioria das pessoas está seguindo à risca a norma do uso de máscaras e uso do álcool em gel.

Já as lojas que estão dentro dos shoppings, poderão funcionar entre 10h e 21h, também de segunda-feira à sábado. Aos domingos, esses estabelecimentos poderão abrir apenas para o formato “pague e retire”, o drive-thru, no estacionamento dos centros de compra.

Leia também:

BH prorroga estado de calamidade pública por mais 180 dias

Fiscais interditam buffet com consumo de bebida alcoólica na região Centro-Sul de BH

Festas de Réveillon são canceladas devido à pandemia de Covid-19