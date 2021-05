Dados da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), desta sexta-feira (21), indicam que Belo Horizonte atingiu uma tendência de estabilização nos números da Covid-19 nas últimas semanas, interrompendo a curva decrescente registrada anteriormente. No entanto, os registros devem permanecer em níveis elevados.

O mesmo cenário é observado no restante de Minas, onde há sinal de estabilidade no curto prazo. Mesmo assim, a instituição alerta que o Estado faz parte de um grupo de unidades da federação que estão com valores similares ou superiores aos picos observados em 2020.

Com os números ainda elevados, o coordenador do boletim da Fiocruz, Marcelo Gomes, alerta que a retomada das atividades de maneira precoce pode levar a um quadro de interrupção da queda em valores muito distantes dos considerados seguros.

“Não apenas manterá o número de hospitalizações e óbitos em patamares altos, como também manterá a taxa de ocupação hospitalar em níveis preocupantes, impactando todos os atendimentos, não apenas aqueles relacionados às síndromes respiratórias e à Covid-19”, afirmou o diretor.

Um levantamento realizado na semana epidemiológica 9 (28 de fevereiro a 6 de março) deste ano indicou que a incidência média de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Brasil era de 15,5 casos por 100 mil habitantes. Atualmente, o indicador encontra-se em 11,4, valor considerado extremamente elevado.

“Possíveis aumentos, em um cenário de flexibilização das políticas de contenção ou bloqueio da transmissão e da vigilância epidemiológica, poderiam reverter ao quadro crítico observado”, avaliou o pesquisador.

Conforme Gomes, as estimativas reforçam a importância da cautela em relação às medidas de flexibilização e do distanciamento para redução da transmissão do vírus, enquanto a tendência de queda não for mantida por tempo suficiente para que o número de casos atinja valores baixos.

Leia mais:

Minas faz estudos para monitorar chegada da variante indiana do novo coronavírus

Minas atinge a marca de 1,5 milhão de infectados pelo coronavírus