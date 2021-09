Belo Horizonte vai implantar aproximadamente 80 km de faixas exclusivas para ônibus, conforme novo Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob-BH) apresentado pela BHTrans, em 31 de agosto, ao Comitê de Repactuação do Contrato dos Ônibus, responsável pela discussão de mudanças no transporte coletivo da capital.

A expectativa com as alterações está no aumento da velocidade operacional em cerca de 20%, melhores condições para travessia e acessibilidade, além da redução do tempo de viagem e dos custos operacionais.

A primeira etapa do processo começou já em agosto, com novas orientações para motoristas na região central. Serão 10,6 km de extensão no primeiro terço do projeto, orçado em R$ 3,9 milhões. A segunda fase prevê orçamento de R$ 39 milhões para uma extensão de 64,3 km na capital. Ao final, ainda sem custo definido, a fase terá foco em outros 3,8 km de vias.

Segundo a empresa que gerencia o trânsito na capital, as duas primeiras partes da obra podem ser entregues até o ano que vem, no custo total de R$ 42 milhões. Atualmente, BH tem mais de 47km de pistas exclusivas ou preferenciais para ônibus, número que pode passar de 120km após a conclusão do projeto.

Saiba onde haverá implantação de faixas exclusivas para ônibus:

Noroeste

avenida Abílio Machado;

avenida Brigadeiro Eduardo Gomes;

avenida Ivaí;

Centro-Sul e Oeste

avenida Afonso Pena/rua Rio Grande do Norte/rua Professor Moraes;

avenida do Contorno;

avenida dos Andradas;

avenida Augusto de Lima;

avenida João Pinheiro/Praça da Liberdade/avenida Cristóvão Colombo;

avenida Nossa Senhora do Carmo/BR-356;

avenida Raja Gabaglia/avenida Álvares Cabral/rua Santos Barreto/ rua Rodrigues Caldas/ avenida Olegário Maciel/rua Curitiba/rua São Paulo;

Venda Nova

rua Padre Pedro Pinto;

Pampulha

avenida Portugal;

rua Conceição do Mato Dentro/rua Monteiro Lobato/rua Apucarana/rua Sena Madureira;

Nordeste

avenida José Cândido da Silveira;

Leste

avenida Assis Chateaubriand/rua Raul Mendes/rua Azurita/rua Flávio dos Santos;

avenida Silviano Brandão/rua Pouso Alegre;

rua Curvelo/rua Itajubá/rua Salinas;

avenida Francisco Sales;

rua Álvares Maciel/rua Major Barbosa/rua Ten. Anastácio Moura/rua Euclásio/rua Santa Luzia;

rua Niquelina/rua Domingos Vieira;

avenida dos Andradas

Leia Mais:

Veja em quais cidades de Minas foram identificados os 174 casos da variante Delta da Covid-19

Tarifa de escassez de energia deve turbinar ainda mais a inflação