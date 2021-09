A variante Delta da Covid-19, identificada originalmente na Índia, se espalha por Minas. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), até a última terça-feira (31), 174 casos da cepa foram identificados no território.

Espalhadas em 59 cidades, as ocorrências da mutação já causaram cinco mortes. Os óbitos foram registrados em Rio Novo, na Zona da Mata; Uberaba, no Triângulo; Santa Luzia, na Grande BH; Arinos, no Noroeste; e Claro dos Poções, no Norte.

Em relação aos dados da última sexta-feira (27), quando 102 infecções pela variação do vírus haviam sido computadas, os números dispararam e subiram mais de 70% em apenas cinco dias.

Delta

Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), órgão de saúde dos Estados Unidos responsável pelo combate às pandemias, a Delta (B.1.617) é tão transmissível quanto a catapora.

Isso significa que a nova versão se espalha mais facilmente que o ebola, que as outras variantes do coronavírus, a gripe comum e a varíola.

Veja a lista de cidades com casos registrados da variante:

Juiz de Fora: 41

41 Belo Horizonte: 13

13 Itabirito: 12

12 Unaí: 12

12 Carangola: 6

6 Divino: 5

5 Montes Claros: 5

5 Araguari: 4

4 Contagem: 4

4 Santa Luzia: 4

4 Claro dos Poções: 3

3 Coronel Fabriciano: 3

3 Mariana: 3

3 Uberlândia: 3

3 Cabeceira Grande: 2

2 Caratinga: 2

2 Espera Feliz: 2

2 Lagoa Santa: 2

2 *Outros estados: 2

2 Ribeirão das Neves: 2

2 São João del Rei: 2

2 Simonésia: 2

2 Tombos: 2

2 Viçosa: 2

2 Águas Formosas: 1

1 Alto Caparaó: 1

1 Arinos: 1

1 Betim: 1

1 Camanducaia: 1

1 Dom Bosco: 1

1 Esmeraldas: 1

1 Itaipé: 1

1 Itajubá: 1

1 Lajinha: 1

1 Luisburgo: 1

1 Manhuaçu: 1

1 Mateus Leme: 1

1 Matozinhos: 1

1 Mirabela: 1

1 Olhos D’Água: 1

1 Orizânia: 1

1 Paracatu: 1

1 Pedro Leopoldo: 1

1 Pequeri: 1

1 Porteirinha: 1

1 Pouso Alegre: 1

1 Raposos: 1

1 Reduto: 1

1 Rio Novo: 1

1 Rio Preto: 1

1 Sabará: 1

1 Santa Bárbara: 1

1 Santana do Riacho: 1

1 São Francisco: 1

1 Senhora dos Remédios: 1

1 Timóteo: 1

1 Ubá: 1

1 Ubaporanga: 1

1 Uberaba: 1

1 Virginópolis: 1

