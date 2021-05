A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) informou, nesta quinta-feira (13), que Belo Horizonte vai implantar um sistema próprio de agendamento e gerenciamento do sistema de imunização. A plataforma estará integrada ao Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI), do Ministério da Saúde.

Em coletiva nesta quinta-feira (13), o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti anunciou o lançamento do aplicativo "Saúde Digital - MG COVID-19", no qual as pessoas poderão se cadastrar, escolher o posto de saúde para receber a imunização e agendar o horário da aplicação da dose, conforme a disponibilidade do município. As prefeituras terão até terça-feira (18) para aderir ao app, que não é obrigatório.

Segundo a PBH, a ferramenta elaborada pelo município é uma das funcionalidades da Solução Integrada de Gestão Hospitalar, Ambulatorial e de Regulação (SIGRAH) desenvolvida para oferecer suporte à gestão e à integração da atenção à saúde na rede SUS-BH. "O SIGRAH vai proporcionar, entre outros avanços, o prontuário eletrônico único do cidadão em todos os pontos da rede ambulatorial, hospitalar e de urgência", informou a pasta.

Ainda de acordo com a SMSA, isso significa que todas as informações relacionadas ao atendimento da população nas unidades de saúde da PBH poderão ser acessadas de qualquer computador da rede. "A tecnologia promove qualificação da assistência à saúde do cidadão, atualização e inovação dos processos, além da criação de um complexo regulador interligado, envolvendo rede própria, prestadores contratados e os 170 municípios polos que solicitam consultas, exames e internações no SUS-BH".

