O número de escolas que irão funcionar como pontos de vacinação infantil contra a Covid-19 será ampliado de nove para 27, conforme informou a Prefeitura de Belo Horizonte nesta quarta-feira (19). O horário de funcionamento é das 9h às 17h.

Nos locais também será feita a repescagem para as crianças de 5 a 11 anos, com comorbidades, deficiência permanente, indígenas ou quilombolas. Já a imunização das acamadas ou com mobilidade reduzida segue sendo feita por equipes volantes da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA).

A aplicação em escolas tem como objetivo manter a segurança das crianças para que este público não fique em contato direto com pacientes que apresentam sintomas respiratórios e que estão sendo atendidos nas unidades de saúde.

Para se vacinar, as crianças com ou sem comorbidades devem estar acompanhadas de pais ou responsáveis e apresentar documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina.

Caso o acompanhamento seja por terceiros, haverá a necessidade de apresentar o termo de autorização disponibilizado no portal da PBH, devidamente preenchido e assinado pelos pais ou responsáveis. Veja o cronograma aqui.

Comorbidades

Estão elegíveis para se vacinar as crianças com as comorbidades disponibilizadas neste link. Para a aplicação, é preciso apresentar um comprovante, como laudos, declarações, prescrições médicas ou relatórios com descritivo ou CID da doença ou condição de saúde (emitidos em até 12 meses antes da data do cadastro), assinado e carimbado, em versão original.

Confira os endereços:

Escola Municipal Dulce Maria Homem - rua Três Marias, 221, Miramar

Escola Municipal Vinicius de Moraes - rua Sebastião Moreira, 409, Tirol

Escola Municipal Antônio Mourão Guimarães - rua Intersindical, 270, Cardoso

Escola Municipal Presidente João Pessoa - rua Congonhas, 639, Santo Antônio

Escola Municipal Senador Levindo Coelho - rua Caraça, 910, Serra

Escola Municipal Mestre Paranhos - rua Alcida Torres, 20, Conjunto Santa Maria

Escola Municipal Israel Pinheiro - rua Desembargador Bráulio, 1.147, Alto Vera Cruz

Escola Municipal Padre Francisco - av. Itaituba, 12, Boa Vista

Escola Municipal Santos Dumont - av. Mem de Sá, 600, Santa Efigênia

Escola Municipal Governador Carlos Lacerda - rua Princesa Leopoldina, 490, Ipiranga

Escola Municipal Agenor Alves de Carvalho - rua Agenor Alves, 53, Nazaré

Escola Municipal de Educação Infantil Maria Goretti - rua Barreiro Grande, 495, Maria Goretti

Escola Municipal Oswaldo Pieruccetti - rua Regida, 309, Jardim Filadélfia

Escola Municipal Luigi Toniolo - rua Mafra, 124, Coqueiros

Escola Municipal de Educação Infantil São Vicente - rua Humaitá, 1.149, Padre Eustáquio

Escola Municipal Hebert José de Souza - av. Detetive Eduardo Fernandes, 320, Novo Aarão Reis

Escola Municipal Daniel Alvarenga - rua Coquilho, 155, Zilah Sposito

Escola Municipal Rui da Costa Val - rua Antônio Pereira dos Santos, 30, Jardim Felicidade

Escola Municipal Francisca de Paula - rua Júlio de Castilho, 234, Cinquentenário

Escola Municipal Magalhães Drumond - rua Contendas, 200, Alto Barroca

Escola Municipal João do Patrocínio - rua Guaribu, 100, Nova Gameleira

Escola Municipal Carmelita Carvalho Garcia, rua Aluísio Davis, 53, Ouro Preto

Escola Municipal de Educação Infantil Sarandi - rua Deputado Augusto Gonçalves, 190, Serrano

Escola Municipal de Educação Infantil Alaíde Lisboa - av. Antônio Carlos, 6.627, Pampulha

Escola Municipal Professor Pedro Guerra - rua João Ferreira da Silva, 230, Mantiqueira

Escola Municipal Jardim Leblon - rua Silva Xavier, 15, Jardim Leblon

Escola Municipal de Educação Infantil Lagoa - rua Helcio Pereira Fortes, 62, Lagoa

Leia mais:

Crianças sem comorbidades começam a ser vacinadas contra Covid nesta quinta em BH; veja calendário

Minas registra 27.683 infectados pela Covid em 24 horas e bate recorde pelo segundo dia consecutivo