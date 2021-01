Mais de 80 mil pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus em Belo Horizonte desde o início da pandemia, em março do ano passado. Em apenas dez dias, 10.578 casos foram confirmados na capital mineira - no dia 11/01, a cidade registrava 70.223 casos. Os dados constam no boletim epidemiológico, divulgado nesta quinta-feira (21). Segundo o levantamento, ao todo, a cidade já registrou 80.801 pacientes com a doença, sendo 882 confirmados nas últimas 24 horas.

Já os três indicadores de monitoramento da pandemia da Covid-19 estão em queda em BH. Dos 585 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) reservados para pacientes com a doença, 81% estão ocupados em hospitais das redes pública e privada. A taxa de ocupação ainda segue em estado de alerta máximo, mas vem registrando baixas desde essa quarta. No boletim de quarta-feira (20), 81,7% das vagas estavam ocupadas. A ocupação, porém, segue acima de 80% desde o último dia 31 de dezembro de 2020, aparecendo em vermelho no gráfico dos indicadores.

O número médio de transmissão por infectado (Rt) também segue em queda, caindo de 1,03 para 1,02 nesta quinta, o que significa que, em média, 100 pacientes infectados transmitem a doença para outros 102. Na última sexta-feira (15), esse índice chegou a atingir 1,09.

A taxa de ocupação dos leitos de enfermaria, destinados aos pacientes com Covid-19, também apresentou uma leve queda. O levantamento mostra que 65,7% das vagas aparecem ocupadas nas unidades de saúde da capital. Nessa quarta, esse número era de 65,9%. Ao todo, Belo Horizonte tem 1.461 leitos exclusivos para pessoas com a doença.

Capital registra mais 31 mortes

O boletim epidemiológico desta quinta também atualizou o número de óbitos na capital. Em 24 horas, Belo Horizonte registrou mais 31 mortes.

Com isso, desde o ano passado, 2.140 pessoas já perderam a vida para a Covid-19 na cidade, sendo 1.178 homens e 962 mulheres.

Os dados também mostram que 73.220 pacientes já se recuperaram e outros 5.441 seguem em acompanhamento.

