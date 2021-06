Os trabalhadores do transporte coletivo e da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos de Belo Horizonte serão vacinados contra a Covid-19 nesta quinta-feira (10). A meta da prefeitura é imunizar cerca de 10 mil pessoas desse público-alvo.

Para receber a aplicação, esses profissionais precisam exercer as atividades em BH, apresentar identidade, não ter recebido qualquer vacina nas últimas duas semanas, nem ter testado positivo para o coronavírus nos últimos 30 dias.

Além disso, o trabalhador precisa apresentar, no dia da vacinação, um documento que comprove a vinculação ativa com a empresa, como contracheque, carteira ou contrato de trabalho ou declaração de vinculação ativa emitida pelo contratante.

A imunização acontece em pontos fixos e extras, das 7h30 às 16h30, em pontos fixos, e das 8h às 16h30 no drive-thru. Os endereços estão disponíveis no portal da Prefeitura de BH.

Na sexta-feira (11), a PBH voltará a proteger a população com base na faixa etária, vacinando os moradores com 56 anos completados até 30 de junho. Depois, no sábado (12), é a vez dos caminhoneiros cadastrados no site até segunda-feira (7).

Veja a programação da semana

- Quinta-feira (10): trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros (motoristas e cobradores); trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário

- Sexta-feira (11): pessoas de 56 anos completos até dia 30 de junho

- Sábado (12): caminhoneiros cadastrados

