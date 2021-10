Belo Horizonte vacina moradores de 42 anos com a segunda dose e os de 76 com a dose de reforço do imunizante contra a Covid-19 nesta quarta-feira (6). Os contemplados devem comparecer aos postos de saúde com cartão de vacina, documento de identidade, CPF e comprovante de residência.

O público de 42 anos poderá receber a segunda dose apenas se a data prevista no cartão de vacina for até o dia 13 de outubro. Os de 76 receberão a dose de reforço caso a vacinação anterior tenha sido feita há mais de seis meses ou faltem menos de 15 dias para completar o prazo.

Ambos os públicos podem se vacinar em Centros de Saúde e postos extras, das 8h às 17h ou em Pontos drive-thru, das 8h às 16h30. Veja os pontos de vacinação para pessoas de 42 e 76 anos.

Veja abaixo a programação para os próximos dias:

Dia 7, quinta-feira: dose adicional para pessoas de 70 anos ou mais com alto grau de imunossupressão, cuja segunda dose tenha completado 28 dias, e dose de reforço para idosos de 75 anos, cuja segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para completar este prazo;

dose adicional para pessoas de 70 anos ou mais com alto grau de imunossupressão, cuja segunda dose tenha completado 28 dias, e dose de reforço para idosos de 75 anos, cuja segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para completar este prazo; Dia 8, sexta-feira: primeira dose para adolescentes de 13 e 14 anos, completos até 31 de outubro. Para se vacinar, os adolescentes precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais;

primeira dose para adolescentes de 13 e 14 anos, completos até 31 de outubro. Para se vacinar, os adolescentes precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais; Dia 9, sábado: primeira dose para adolescentes de 12 anos, completos até 9 de outubro. Para se vacinar, os adolescentes de 12 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais, e aplicação de dose adicional para pessoas de 69 a 50 anos com alto grau de imunossupressão, cuja segunda dose tenha completado 28 dias

primeira dose para adolescentes de 12 anos, completos até 9 de outubro. Para se vacinar, os adolescentes de 12 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais, e aplicação de dose adicional para pessoas de 69 a 50 anos com alto grau de imunossupressão, cuja segunda dose tenha completado 28 dias Dia 10, domingo: não haverá vacinação

