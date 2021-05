Belo-horizontinos com comorbidades e idades entre 42 a 47 anos, completos até 31 de maio, recebem, nesta sexta-feira (14), a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na capital mineira.

O grupo desta faixa etária – que preencheu o cadastro no portal da prefeitura – recebe o imunizante em pontos fixos exclusivos e extras, das 7h30 às 16h, e em outros cinco de drive-thru, com atendimento das 8h às 16h (clique aqui e veja os endereços).

Vale lembrar que, para receber a aplicação, além de ter concluído o cadastro de forma antecipada, é necessário apresentar documentos que comprovem a comorbidade, além de um documento de identidade e um comprovante de residência. A pessoa não pode ter tomado qualquer vacina nas últimas duas semanas nem ter testado positivo para o coronavírus com início dos sintomas nos últimos 30 dias.

A proteção dos belo-horizontinos com comorbidades começou sexta-feira (7). O grupo contempla pessoas com síndrome de Down, deficiência permanente inscritas no programa Benefício de Prestação Continuada (BPC), doença renal crônica e gestantes e puérperas.

Reabertura do cadastro

Até domingo (16), os belo-horizontinos com comorbidades que não se registraram na primeira fase podem realizar um novo cadastro para garantir a imunização. Para essas pessoas, a dose deve ser aplicada na semana que vem.

Leia mais:

Drogaria Araújo já vacina idosos acima de 60 anos contra a gripe; confira locais de imunização

Trabalhadores nascidos em novembro podem sacar o auxílio emergencial

Minas precisa de 33 mil imunizantes da CoronaVac para concluir segunda dose