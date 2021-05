O novo cadastramento para vacinação contra a Covid-19 de pessoas com comorbidades foi reaberto pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) nesta quinta-feira (13). No entanto, os moradores que se inscreverem a partir de hoje até o domingo (16) só deverão ser imunizados na próxima semana.

Segundo a PBH, é necessário concluir o processo de cadastro antes de estabelecer as datas de imunização dos próximos públicos. Desta forma, quem se registrar na segunda fase terá de esperar a divulgação das novas informações sobre a campanha.

Gestantes, puérperas e portadores de doenças crônicas devem se inscrever diretamente no portal da prefeitura. A lista com as comorbidades está disponível neste link.

Vacinação

Nesta quinta-feira (13), belo-horizontinos com deficiência permanente incluídas no programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), com 18 anos ou mais, e portadores de doenças crônicas, de 48 e 49 anos, receberão a primeira dose da Pfizer.

A vacinação para este público será em postos fixos e em outros dois extras, das 7h30 às 16h, além dos pontos de drive-thru, que funcionam das 8h às 16h. Os endereços estão disponíveis no portal da prefeitura (veja os locais aqui).

