Moradores de Belo Horizonte com 46 anos, completados até 31 de julho, podem se vacinar contra a Covid-19 nesta quinta-feira (8). Eles devem procurar exclusivamente os locais listados pela prefeitura. Caso contrário, não será realizada a aplicação.

O horário de funcionamento dos postos extras e fixos é das 7h30 às 16h30, e das 8h às 16h30 no drive-thru. Os endereços estão disponíveis no site da prefeitura (clique aqui). As pessoas dessa faixa etária precisam seguir as seguintes orientações no momento da vacinação:

- Ser cidadão residente de Belo Horizonte

- Apresentar documento de identificação com foto

- Não ter recebido vacina contra a Covid-19

- Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias

- Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias

2ª dose

O público que, por alguma razão, não tomou a segunda dose da CoronaVac também poderá se imunizar. Para isso, é necessário apresentar, além dos documentos já citados, o cartão de vacinação com a primeira aplicação. Os usuários devem ficar atentos e sempre checar os locais antes de se deslocar (veja os endereços aqui).

