A população de Belo Horizonte com 40 anos, completados até 31 de julho, poderá se vacinar contra a Covid-19 na segunda-feira (19). Além da ampliação do público-alvo, a prefeitura mudou o horário de funcionamento dos pontos de imunização.

A partir de segunda, o atendimento nos dias úteis será das 8h às 17h, em postos fixos e extras, e das 8h às 16h30 no drive thru. Os locais de imunização da próxima semana serão disponibilizados no portal da PBH neste sábado (17).

No momento da vacinação, as pessoas dessa faixa etária precisam seguir as seguintes orientações:

- Ser cidadão residente de Belo Horizonte

- Apresentar documento de identificação com foto

- Não ter recebido vacina contra a Covid-19

- Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias

- Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias

Os usuários devem ficar atentos e sempre checar os endereços antes de se deslocar aos locais de aplicação. Segundo a Prefeitura de BH, os pontos são dinâmicos e passam por alterações diariamente por questões de logística.

Neste sábado (17), é a vez dos belo-horizontinos de 60 anos completarem o esquema vacinal da AstraZeneca. O atendimento vai se encerrar mais cedo, às 14h. Os endereços serão divulgados pelo Executivo ainda nesta sexta-feira (16).

Programação

- Sábado (17): segunda dose para idosos de 60 anos

- Segunda-feira (19): pessoas de 40 anos

