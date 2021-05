Moradores de Belo Horizonte de 34 a 41 anos, com comorbidades, poderão se vacinar contra a Covid-19 a partir deste sábado (15). A informação foi confirmada pela PBH nesta sexta-feira (14).

A imunização deste público será em postos fixos e extras, das 7h30 às 16h, e em pontos de drive-thru, das 8h às 16h. Os endereços estão disponíveis aqui. Para se proteger, é preciso ter preenchido o cadastro no portal da prefeitura até 3 de maio.

Além disso, é necessário reunir documentos, como exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica. A lista de comorbidades está disponível neste link. No momento da vacinação, o público precisa seguir as seguintes orientações:

- Apresentar exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica emitidos em até 12 meses antes da data do cadastro

- Apresentar documento de identificação com foto

- Apresentar comprovante de residência em Belo Horizonte

- Ter preenchido cadastro para a vacinação, de forma válida, até 23h59 de 3 de maio

- Não ter recebido vacina contra a Covid-19

- Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias

- Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias

Cadastro aberto

A segunda fase do cadastramento de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas foi aberta nesta quinta-feira (13) no portal da PBH. Os belo-horizontinos têm até domingo (16), às 23h59, para concluir a inscrição.

