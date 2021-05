O leilão virtual da BHTrans, que estava marcado para esta quinta (6) e sexta-feira (7), foi adiado por uma questão administrativa e agora será realizado nos próximos dias 20 e 21 de maio. Na ocasião serão leiloados 446 veículos que foram removidos por infrações de trânsito e recolhidos em depósito. Os carros são considerados conservados ou sucatas.

O adiamento, conforme a BHTrans, permitiu que a empresa responsável preparasse melhor os pátios onde os veículos se encontram, como forma de oferecer mais conforto aos interessados na inspeção visual. A visitação poderá ser feita nos dias 17, 18 e 19 de maio, das 9h às 16h, na avenida Tereza Cristina, 3.009, no bairro Calafate e na rua Senador Milton Campos, 1.012, no bairro Santa Maria.

Para participar do leilão é preciso realizar um cadastro prévio pela internet, por meio deste link. A alienação se dará pela melhor oferta individual de cada bem, no estado em que se encontram os veículos apreendidos e recolhidos no pátio, já que os bens a serem leiloados são considerados conservados ou sucatas.

Os conservados poderão voltar a circular, desde que o arrematante tome todas as providências legais necessárias, no prazo e forma exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Já o veículo considerado sucata não poderá voltar para as ruas. Antes de entregá-lo ao arrematante, o poder público irá solicitar a baixa do bem junto ao Departamento de Trânsito (Detran). Todas as informações sobre o leilão podem ser consultadas aqui.

