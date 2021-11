Para o atender aos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, a BHTrans está realizando neste domingo (28) intervenções no trânsito e no transporte coletivo. Agentes fazem o monitoramento das áreas de embarque e desembarque no entorno dos locais de aplicação das provas.

No transporte coletivo serão realizadas viagens extras nas linhas de ônibus que atendem aos pontos do Enem de 9h às 12h e das 17h às 19h, após o termino do exame.

Os candidatos podem consultar o quadro de horários na página da BHTrans e na do Transfácil. Também há possibilidade de realizar a busca de quais linhas devem usar por meio do aplicativo SIU Mobile.

Para os motoristas, a BHTrans pede atenção redobrada por conta da grande concentração de pedestres no entorno dos locais de prova.

Trânsito no Mineirão e região da Pampulha

A partir das 12h deste domingo, os candidatos do Enem que precisam passar nas proximidades do Mineirão e na orla da Lagoa da Pampulha devem estar atentos ao grande número de veículos. A BH Trans está executando uma operação especial de trânsito e transporte no entorno do estádio para a realização do jogo entre Atlético x Fluminense, que acontece às 16h.

#enem

Monitoramento das áreas de embarque e desembarque e das reservas de áreas nos entornos dos locais de prova.

🔵Operação de trânsito e transporte para a realização do Enem: https://t.co/Jgi3sIrHPx https://t.co/hKgwsQa3Zk pic.twitter.com/q6sJTER7sy — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) November 28, 2021



Leia também:

Ônibus terão alterações de horário no domingo por conta do Enem

Bairros de BH e Betim estão sem água neste domingo; saiba quais