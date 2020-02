O Bloco dos Valetes se apresentou na tarde deste domingo (23) na rua Rio Grande do Norte, esquina com avenida Brasil, na Savassi, com tema em homenagem ao cantor e compositor Noel Rosa. O cortejo levou também sucessos da MPB, com direito a Tim Maia e outros grandes nomes da música brasileira.

Comparado com a multidão que formou uma grande massa em toda região da Savassi e Funcionários, o público não foi tão numeroso, o que permitiu aos foliões se divertirem com conforto.

O bloco iniciou a apresentação por volta das 15h e encerrou às 17. A multidão praticamente não teve como dispersar, pois as avenidas Afonso Pena e Brasil estavam completamente tomadas por foliões.

