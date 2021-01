O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou a apoiadores, nesta quinta-feira (7), que a invasão ao Congresso americano por defensores de Donald Trump ocorreu devido à suposta falta de confiança nas eleições.

Segundo ele, situação igual ou pior pode ocorrer no Brasil com a continuidade das urnas eletrônicas em 2022. "Se nós não tivermos o voto impresso em 22, uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter problema pior que os Estados Unidos", disse.

Pesquisa do Datafolha feita no mês passado mostrou que 73% dos brasileiros defendem a manutenção do voto eletrônico, enquanto 23% quer o retorno do papel.

Nessa quarta (6), a sessão de certificação da vitória de Joe Biden para a Presidência dos Estados Unidos foi interrompida após a invasão de manifestantes que questionavam a derrota de Trump. Horas depois, no entanto, o Congresso norte-americano conseguiu completar o processo.

