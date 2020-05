Em uma postagem no Twitter, no início da tarde desta terça-feira (12),o presidente Jair Bolsonaro disse que os governadores que não concordarem com a reabertura de academias e salões de beleza devem acionar a Justiça. Outra via, segundo ele, é entrar com um projeto de decreto legislativo no Parlamento.

O presidente justifica a medida como um atendimento a “milhões de profissionais, a maioria humildes, que desejam voltar ao trabalho e levar saúde e renda à população. “O afrontar o estado democrático de direito é o pior caminho, aflora o indesejável autoritarismo no país”, escreveu na rede social.

A inclusão das atividades como serviços essenciais foi anunciada nesta segunda-feira (11) pelo Palácio do Governo. Dessa forma, estabelecimentos do tipo podem voltar a funcionar em meio à pandemia do novo coronavírus no país. Em Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Kalil descartou a abertura dos estabelecimentos.

Mas pelo menos 13 estados e o Distrito Federal se posicionaram contra. Os governadores se amparam na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que garantiu autonomia aos Estados e municípios na condução de políticas públicas visando à regulamentação das medidas de isolamento social.

Dentre os que não vão aderir estão Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe.

Já o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também se pronunciou pelo Twitter. Em postagem na rede social, ele afirmou que "a decisão de reabertura de estabelecimentos, como salões de beleza e academias, é de cada prefeito, que deve analisar o cenário da saúde na cidade,como já decidiu o STF. O decreto federal que considera esses serviços como essenciais não altera a autonomia de gestão dos municípios".

Números

Até o momento, de acordo com dados do Ministério da Saúde, já são 168.331 casos de Covid-19 no Brasil, com 11.519 mortes provocadas pela doença. A taxa de letalidade é de 6,8% considerando o total de doentes confirmados.

