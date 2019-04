Após uma quinta-feira (25) de muita emoção, com homenagens às vítimas da tragédia da Vale em Brumadinho, na Grande BH, na data em que se completaram três meses do rompimento das barragens, 135 bombeiros militares deram início nesta sexta-feira (26) a mais um dia de trabalhos árduos nas áreas de busca de corpos.

Com previsão de tempo nublado, mas sem chuvas, a corporação está em campo desde as 6h da manhã desta sexta, com 14 frentes de trabalho, que contam com dois cães farejadores, além de um drone e 89 máquinas pesadas, que auxiliam na retirada - cada vez mais difícil - de fragmentos de corpos de vítimas.

No momento, ainda faltam localizar 37 pessoas que estão sob as lamas da Vale. Ao todo, já foram registrados 233 mortos.

Nesta sexta, ainda como homenagem aos mortos, o pastor Cícero, coronel da reserva, abriu o expediente com um culto.