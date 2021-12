Bombeiros de Minas Gerais foram deslocados para o Sul da Bahia para ajudar no trabalho de resgate de vítimas das tempestades que afetam a região nas últimas semanas. Uma equipe com 16 militares e o helicóptero Arcanjo 02 partiram para o estado vizinho no último sábado (25).

As ações realizadas pelos bombeiros mineiros são integradas com a corporação da Bahia e os órgãos de Defesa Civil dos estados e do Governo Federal.

Levando equipamentos de salvamento, os bombeiros atuaram nesse domingo (26) em Ilhéus, no Sul da Bahia, realizando o resgate de pessoas ilhadas e em Itabuna, na mesma região, onde fizeram o transporte de água potável para o presídio da cidade, de acordo com a corporação.

À bordo do helicóptero Arcanjo, bombeiros mineiros conseguiram resgatar 13 pessoas que se encontravam ilhadas devido às inundações.

Assista ao vídeo do momento em que um salvamento é realizado:

Bombeiros de Minas ajudam no resgate de pessoas ilhadas após tempestades no Sul da Bahia



Segundo o Corpo de Bombeiros, nesta segunda-feira (27), a equipe mineira tem como prioridades a continuidade dos trabalhos em Ilhéus; o reconhecimento da situação nas cidades de Itambé, Itapetinga e Itororó; a retirada de veículos presos em estradas inundadas; e criação de pontes para áreas sem acesso terrestre.

Na manhã desta segunda, em parceria com os bombeiros do Espírito Santo, os militares mineiros resgataram 20 pessoas que estavam ilhadas na região de Ilhéus utilizando cordas e um bote. Veja o vídeo:

De acordo com o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional, coronel Alexandre Lucas, a previsão é de que as chuvas continuem nos próximos dias.

A Defesa Civil da Bahia calcula que, até esta segunda (27), o estado soma 20 mortos, 358 feridos, 31.405 desabrigados e 31.391 desalojados em decorrência das tempestades. Ao todo, 100 municípios baianos decretaram situação de emergência.

