Policiais federais e bombeiros militares serão incluídos no cadastro de vacinação das forças de segurança que atuam em Belo Horizonte. A princípio, esses profissionais não estavam no grupo anunciado pela prefeitura nesse domingo (28). A data do cadastramento, no entanto, não foi divulgada.

Em informativo publicado nesse domingo, a PBH disse que estava se planejando para imunizar a Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil, além de agentes da BHTrans, fiscais de Controle Urbanístico e Ambiental, da Secretaria Municipal de Política Urbana, e garis.

Questionada pelo Hoje em Dia sobre a vacinação do Corpo de Bombeiros e da Polícia Federal, a administração municipal afirmou, nesta segunda-feira (29), que “está preparando cadastros para verificar qual o público de trabalhadores das forças de segurança que atuam em Belo Horizonte, além de agentes da BHTrans e militares do Corpo de Bombeiros”.

“O formulário, que será disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde ao longo desta semana, poderá ser preenchido também por trabalhadores que atuam na linha de frente nas unidades e serviços de atendimento à população das áreas de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania”, disse a prefeitura, em nota.

Veja os profissionais que serão vacinados após o cadastramento:

- Agentes da BHTrans

- Bombeiros militares

- Fiscais da Secretaria Municipal de Política Urbana

- Fiscais de Controle Urbanístico e Ambiental

- Garis

- Guarda Municipal

- Policiais militares, civis e federais

