O corpo de uma criança que foi levada pela correnteza de um córrego em Manhuaçu, na Zona da Mata, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira (18).

Conforme a corporação, o menino teria desaparecido na segunda-feira (16), por volta das 17h. Ele teria caído no córrego que passa nos fundas da casa onde morava enquanto brincava. No hora do acidente, chovia no local. Ele se desequilibrou e foi levado pela água.

A operação de busca e salvamento envolveu 13 militares, que utilizaram uma embarcação para percorrer o córrego, um afluente do rio Manhuaçu. Os bombeiros também usaram drones para tentar localizar o garoto.

A vítima foi encontrada apenas nesta quarta, por volta das 6h. A perícia foi acionada para realizar os procedimentos de identificação do cadáver, que foi reconhecido por familiares.

Leia também:

Prédio em construção tomba em Betim e moradores vizinhos são evacuados; confira imagens

Defesa Civil emite alerta para risco geológico por conta das fortes chuvas em BH