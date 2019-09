O tempo seco aliado aos fortes ventos vêm dando muito trabalho para o Corpo de Bombeiros nesta quinta-feira (5). Além de um incêndio de grandes proporções em uma mata de Lagoa Santa, que acabou atingindo uma casa e matando uma cachorrinha, militares também atuaram contra chamas que ameaçavam imóveis em Sabará e Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em Nova Lima, os combates já entram no terceiro dia consecutivo contra o fogo que atinge uma área verde próxima ao condomínio Alphaville.

Já em Sabará, o fogo atingiu uma área próxima de uma linha férrea e se alastrou rapidamente, ameaçando o Centro de Controle de Zoonozes, colocando em risco todos os animais do abrigo. Ao todo, estavam na instituição 20 cachorros, dez cavalos e cinco gatos. Um vídeo feito pela coordenadora da Zoonoses da cidade mostra o princípio do incêndio, antes da chegada do Corpo de Bombeiros, com vários moradores tentando apagar as chamas usando baldes e mangueiras. Confira:

Felizmente o incêndio foi controlado pelos militares antes de se tornar de grandes proporções.

Os bombeiros voltaram a atuar em Santa Luzia, também na Grande BH, por conta de chamas que atingiram uma vegetação bastante densa de uma mata aos fundos de diversas residências, no bairro Belo Vale. As chamas do matagal acabaram passando para o encanamento de gás de um dos imóveis.

Após conterem o fogo na casa, os militares passaram então para o combate na área verde, que é bastante extensa e ainda oferecia risco para outras residências. A Polícia Militar (PM) precisou ser acionada, já que a moradora afirmou ter sofrido prejuízos com o incêndio e sabia quem era o responsável por ter ateado o fogo.

Alphaville

Pelo terceiro dia seguido, militares do Corpo de Bombeiros atuam em uma área próxima ao condomínio Alphaville, em Nova Lima. Na terça-feira (3), o fogo tomou conta da região e a suspeita é que uma oferenda religiosa, com velas, tenha sido a causa. O trabalho dos militares perdurou durante todo o dia e continuou na quarta-feira (4), quando a BR-040 chegou a precisar ser interditada por conta da fumaça, que atrapalhava os motoristas.

Já nesta quinta o bombeiros atuam em novos focos e possíveis reignições deste mesmo incêndio desde 6h30. Ao todo 10 agentes da corporação e três viaturas participaram do combate. Veja vídeo que mostra parte do trabalho:

Confira a galeria com fotos de todas as ocorrências: