O Corpo de Bombeiros entrou no 15º de buscas por dois meninos, de 11 e 17 anos, que desapareceram no lago de Furnas, em Três Pontas, no Sul de Minas. Eles caíram na água no dia 15 de dezembro enquanto pescavam com o pai de um deles.

De acordo com a corporação, o barranco estava molhado no dia e o menino de 11 anos escorregou e caiu no rio. O tio dele entrou na água para salvá-lo e quase conseguiu, mas o adolescente também caiu na água enquanto tentava salvar o primo. Apenas o adulto conseguiu chegar às margens.

Estão sendo feitas buscas por mergulhadores do Corpo de Bombeiros, mas a turbidez da água e a correnteza são grandes empecilhos. Também estão sendo feitas buscas visuais, inclusive com auxílio de um helicóptero.

Além disso, em Carmo do Rio Claro, seguem as buscas por duas meninas e um idoso que desapareceram depois que um barco virou no lago de Furnas.