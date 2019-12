O Corpo de Bombeiros retomou na manhã deste sábado (28), as buscas pelos corpos de uma criança e um adolescente que estão desaparecidos após um barco virar no Lago de Furnas, entre Carmo do Rio Claro e Guapé, no Sul de Minas.

Cinco pessoas pessoas estavam no barco e o Corpo de Bombeiros informou que os corpos de duas mulheres e de um idoso de 70 anos foram retirados da água nesta sexta-feira (27).

Além de um barco e um jet ski das equipes dos bombeiros, os militares também contam com o apoio de mais três barcos de amigos e parentes das vítimas para ajudar nas buscas. Parte da vegetação aquática junto às margens foi retirada para facilitar a navegação e o trabalho dos mergulhadores.

O acidente

O barco de madeira movido a motor onde a família estava virou durante a tarde desta sexta. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

A família morava em Franca, no interior de São Paulo, e estava no Sul de Minas para festas de fim de ano.