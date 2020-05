O Corpo de Bombeiros estipulou 17 de junho como a data prevista para retomada das buscas às vítimas ainda soterradas após o rompimento de uma barragem de rejeitos em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em janeiro de 2019. O trabalho foi interrompido em março com a decretação da pandemia do novo coronavírus.

Segundo a corporação, 11 fragmentos de vítimas ainda seguem desaparecidos e outros 272 corpos foram encontrados durante os 421 dias ininterruptos de buscas até 21 de março deste ano. A data para a retomada é considerada uma referência e, portanto, pode ser alterada, caso haja deliberação e análise do Comitê Extraordinário da Covid-19, do Estado, nesse sentido.

"O CBMMG reafirma assim o seu compromisso com todas as famílias afetadas em Brumadinho, prezando igualmente pela segurança e bem-estar de todas as famílias mineiras", afirmou a corporação, em nota.

A interrupção, ainda conforme os bombeiros, foi necessária para garantir a segurança dos agentes diante da doença causada pelo novo coronavírus, que já matou 11.123 pessoas até esse domingo (10).

Leia a nota completa do Corpo de Bombeiros:

Com a interrupção temporária das buscas na Operação Brumadinho conforme a deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19, o CBMMG assumiu o compromisso institucional de retomar as buscas tão logo as circunstâncias permitam a continuidade das atividades com níveis adequados de segurança para a tropa e para a população de Brumadinho.

Nesse sentido, a Corporação vem desenvolvendo um planejamento para a retomada da missão, no qual foi estabelecida uma data de referência. Evidentemente, esse planejamento está sujeito às deliberações e análises do Comitê Extraordinário Covid-19, garantindo assim a segurança da retomada das atividades.

A retomada da Operação está sujeita a uma série de variáveis (tais como estudos e levantamentos) e de outras ações programáticas que podem confirmar ou alterar o prazo previsto para o dia 17 de junho.

O CBMMG reafirma assim o seu compromisso com todas as famílias afetadas em Brumadinho, prezando igualmente pela segurança e bem-estar de todas as famílias mineiras.