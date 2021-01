Após as fortes chuvas ocorridas nessa quarta-feira (6) em Belo Horizonte, o Corpo de Bombeiros informou, nesta quinta (7), que recebeu 71 chamados via 193 para atender ocorrências de queda de árvores na capital.

Conforme a corporação, o número no Estado é ainda maior: foram 141 solicitações para corte e poda de árvores com risco iminente de queda, árvores caídas em via pública e sobre residências.

Os dados são referentes ao período das 8h de quarta (6) e 8h de quinta (7). “O número de solicitações aumentou consideravelmente no período da tarde de ontem devido à forte chuva que caiu”, informaram os bombeiros.

Queda de árvore em Contagem

No início da tarde de ontem, uma árvore caiu e bloqueou o trânsito na rua Rio Mantiqueira, altura do número 163, no bairro Novo Riacho, em Contagem.

A árvore atingiu a fiação, um veículo e a estrutura de um zinco de prédio residencial na cidade. Não houve registro de vítimas.

Acumulado de chuvas em BH

Segundo a Defesa Civil, em apenas seis dias, três regiões da capital mineira já atingiram mais de 50% do acumulado de chuva esperado para janeiro. A regional Centro-Sul, por exemplo, já registrou 70% da média histórica do período, que é de 329,1 mm.

Acumulado de chuvas (mm) em janeiro – até às 15h do dia 6:

Barreiro - 92,4 (28,1%)

Centro Sul - 230,6 (70,1%)

Leste - 146,2 (44,4%)

Nordeste - 148,8 (45,2%)

Noroeste - 191,4 (58,2%)

Norte - 115,0 (34,9%)

Oeste - 173,4 (52,7%)

Pampulha - 127,6 (38,8%)

Venda Nova - 163,4 (49,7%)

Leia mais:

Temporal faz Belo Horizonte registrar granizo e obriga fechamento de vias nesta quarta-feira

Temporal causa estragos em bairros de BH e Contagem; confira galeria de fotos