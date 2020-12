O Corpo de Bombeiros registrou 80 ocorrências de quedas de árvores na Região Metropolitana de Belo Horizonte nesta quinta-feira (10). Entre esses casos, 15 são referentes a quedas sobre imóveis. Houve ainda outros 37 chamados para cortes de árvores que correm o risco de cair.

Um dos casos aconteceu na avenida Carandaí, próximo à esquina com rua Ceará, no bairro Funcionários. Uma árvore caiu sobre uma barraca da feira livre realizada às quintas-feiras no local. Três pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade.

De acordo com a BHTrans, na capital mineira também houve registro de queda de árvore na rua Curitiba, próximo à esquina com Álvares Cabral, no Lourdes, e na rua Nélio Cerqueira, no Barreiro.

Árvore caiu sobre barraca de feira livre, no bairro Funcionários

A Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) informou que a supressão de árvores condenadas acontece após vistorias de rotina ou a partir de solitação dos cidadãos. Após avaliação técnica e emissão de laudo indicativo de poda ou supressão, os serviços obedecem a uma ordem de atendimento e são executados dentro do prazo estabelecido.

Segundo a Sudecap, até 30 de novembro, foram realizadas 20.443 podas e 5.240 supressões de árvores. O investimento previsto na execução desses trabalhos para o ano de 2020 é de R$ 18,6 milhões, incluindo a conservação e limpeza de praças, jardins e canteiros centrais.

O cidadão pode pedir poda ou supressão de árvore pelo aplicativo PBH APP ou pelo site www.pbh.gov.br. Ele receberá um número de protocolo para acompanhamento da demanda.

Chuva

Esse grande número de queda de árvores acontece em um momento em que a Grande BH registra um alto volume de chuvas. Em quatro regionais de Belo Horizonte, choveu mais de 35 mm entre a noite de quarta-feira (9) e a manhã desta quinta.

Nas regionais Barreiro, Centro-Sul e Oeste, nos primeiros dez dias de dezembro, já choveu mais de 40% do esperado para o mês todo – a média histórica para dezembro é 358,9 mm.

Por causa da atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (corredor de umidade entre a Amazônia e o Sudeste brasileiro), deve chover mais em Belo Horizonte. Por isso, a Defesa Civil do município apresentou um alerta de risco geológico, válido até segunda-feira (14).

Confira as recomendações da Defesa Civil para os momentos de chuva:

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos e próximos aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando na enxurrada e nas águas dos córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial em áreas de encostas e morros.

- Jamais se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).⠀

- Se você observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água avise imediatamente a Defesa Civil (199).

- Em caso de raios: não permaneça em áreas abertas e altas, não use equipamentos elétricos.